Vittuone

Sul posto anche i carabinieri del Comando di Abbiategrasso

Intervento dell'elisoccorso per un uomo di 54 anni. L'allarme di massima urgenza è scattato questa mattina, 13 ottobre, poco dopo le 10, a Vittuone in viale Misurata, all'altezza dell'incrocio con via Barce.

Intervento dell'elisoccorso per un uomo di 54 anni

Ancora pochissimi i dettagli dell'emergenza, dal portale del 118 è segnalato l'intervento dei soccorsi in codice rosso, il più importante. La persona per la quale è stato richiesto aiuto è un uomo di 54 anni. L'evento si è verificato a Vittuone nella mattinata di oggi, mercoledì 13 ottobre, alle 9,40.

I soccorsi

Sul posto è arrivato l'elisoccorso e l'ambulanza della Croce Bianca di Magenta. Sempre dal portale Areu, risulterebbe che l'uomo sia al momento sull'elisoccorso, sempre in codice rosso. Sono intervenuti anche i carabinieri del Comando di Abbiategrasso e la Polizia locale di Vittuone