Interventi su strade e dossi, due settimane di cantieri al quartiere Nord

Continuano i lavori di riqualificazione delle strade di Magenta . Dal 26 maggio al 6 giugno 2025 saranno effettuati importanti interventi di manutenzione straordinaria della strada e dei dossi in via Dante, nel tratto compreso tra Corso Europa e via Sciesa.

Due settimane di cantieri al quartiere Nord

I lavori, spiegano dal Comune, potrebbero protrarsi oltre questa data, fino al loro completamento. Durante questo periodo, via Dante sarà chiusa al traffico veicolare, con accesso consentito esclusivamente ai residenti.

Gli interventi si svolgeranno dalle 7.30 alle 18.00 e saranno organizzati in tre fasi, interessando progressivamente i diversi tratti della strada. Per consentire lo svolgimento dei lavori, sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli (ad eccezione dei residenti) e il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della via. Le deviazioni saranno segnalate chiaramente alle principali intersezioni.

Sarà comunque garantito l’accesso pedonale alle abitazioni, l’ingresso ai carrai e il transito per i mezzi di emergenza e pubblici. Il Comune invita pertanto i cittadini e le attività commerciali a prestare attenzione alla segnaletica presente e a valutare percorsi alternativi durante il periodo dei lavori.