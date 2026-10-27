Interventi anti-spaccio in città

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Prosegue l’impegno della Polizia Locale di Abbiategrasso contro lo spaccio: due interventi, un giovane denunciato e 49 grammi di droga sequestrati

Due interventi

Due distinti interventi, nel parchetto del bocciodromo e in piazza Garibaldi, hanno portato alla denuncia di un giovane e al sequestro di 29 grammi di cocaina, 20 grammi di hashish e 260 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Il 16 ottobre 2026, gli Agenti sono intervenuti nel parchetto del bocciodromo, dove hanno fermato un giovane di nazionalità tunisina trovato in possesso di 19 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 18 grammi, e di 260 euro in contanti. Gli operatori hanno proceduto al sequestro della droga e del denaro e alla denuncia del giovane all’Autorità giudiziaria per l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Un intervento concreto in un’area di aggregazione, dove il controllo del territorio assume un ruolo determinante per individuare le attività illecite e impedire che gli spazi pubblici diventino punti di riferimento per lo spaccio.

Un secondo intervento è stato effettuato nella serata del 20 ottobre 2026, in piazza Garibaldi, durante un servizio finalizzato alla prevenzione dell’accensione di fuochi d’artificio. L’attenzione degli Agenti ha consentito di scoprire droga nascosta sul tetto della casa dell’acqua: 11 grammi di cocaina e 20 grammi di hashish, già suddivisi in dosi. Gli operatori hanno recuperato e sequestrato le sostanze a carico di ignoti.

Presenza sul territorio

Il rinvenimento evidenzia la capacità della Polizia Locale di intercettare situazioni illecite anche durante servizi destinati ad altre esigenze di sicurezza, attraverso un’attenta osservazione dei luoghi e il controllo degli spazi potenzialmente utilizzati per occultare stupefacenti.

Presidiare, individuare e intervenire: è attraverso queste azioni che la Polizia Locale contribuisce al contrasto della diffusione della droga. I sequestri sottraggono sostanze alla disponibilità dello spaccio, mentre la presenza degli operatori nei luoghi di aggregazione rafforza la prevenzione e tutela chi vive e frequenta la città. Per l’Amministrazione comunale, la tutela dei parchi, delle piazze e degli spazi di aggregazione rappresenta una priorità. Il lavoro della Polizia Locale costituisce un contributo fondamentale a questo obiettivo: contrastare lo spaccio significa proteggere la comunità, con particolare attenzione ai più giovani, e difendere il diritto di tutti a frequentare gli spazi pubblici in sicurezza.