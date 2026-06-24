Interruzioni di energia elettrica: D’Urbano chiede risposte

I disagi causati dalle interruzioni di energia elettrica in tutto il territorio, Cornaredo compresa, meritano risposte chiare e interventi tempestivi. La situazione sta infatti causando diffuso malcontento e notevoli difficoltà alla popolazione, soprattutto in considerazione delle elevate temperature di questo periodo. L’assenza di corrente per molte ore consecutive impedisce infatti il normale utilizzo di impianti di raffrescamento, apparecchiature domestiche e strumenti di lavoro, con evidenti ripercussioni sulla qualità della vita dei residenti, soprattutto dei più fragili, e sull’operatività delle attività economiche. Come Sindaco ho ritenuto necessario chiedere formalmente a Duereti spiegazioni dettagliate sulle cause di quanto sta accadendo, che a quanto pare deriva da problemi nella centrale primaria di Rho, e sulle azioni che intende mettere in campo per garantire la continuità del servizio sul nostro territorio. Ho inoltre richiesto che vengano rese note ai cittadini le procedure per segnalare eventuali danni e accedere agli strumenti di tutela previsti. Quando avremo aggiornamenti ufficiali, saranno tempestivamente condivisi con la cittadinanza