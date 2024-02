Il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti usa la mano pesante nei confronti della società lilla

INSULTI RAZZISTI, LEGNANO MULTATO

Piove sul bagnato, è proprio il caso di dirlo, in casa dell'AC Legnano. In una stagione lungo la quale nulla, o poco, è girato per il verso giusto tra cambi di allenatori, giocatori in prova e un via vai di persone che pare non aver mai fine, la “spada di Damocle” del Giudice Sportivo mancava all’appello. Ma tant’è…

Scorrendo i provvedimenti disciplinari riferiti alla partita che i lilla hanno giocato e perso col Crema (quella con tanto di sipario finale del battibecco tra giocatori e qualche tifoso esagitato) ci si imbatte nella pesante sanzione comminata al Legnano: 1500 euro di multa e una partita da giocare con la chiusura del settore riservato alla tifoseria di casa.

Poco edificante, per il club, la motivazione: «Per avere nel corso del secondo tempo, alcuni propri sostenitori rivolto espressioni discriminatorie per motivi di razza all'indirizzo di un calciatore della società avversaria».

Nonostante il richiamo ai tifosi pervenuto tramite l'altoparlante dello stadio Mari, quindi, il direttore di gara, signor Papagno, ha tenuto conto di quanto tutti i presenti, in campo e fuori, hanno chiaramente inteso.

Multa salata e partita con la Varesina, decisamente importante per la classifica che i giocatori e lo staff in maglia lilla, come già molte volte è già purtroppo successo in questo campionato, disputeranno al “Mari” davanti a pochi intimi in un clima che si prevede ancora rigido e non esattamente ospitale.