Momenti di tensione domenica 19 ottobre al campo sportivo dell’Amicizia in via dei Salici a Legnano. L’arbitro di 17 anni sarebbe stato insultato e minacciato da un genitore: il giovane ha deciso di chiamare il 112 per preservare la propria incolumità.

Insulti e minacce all’arbitro di 17 anni: arrivano i carabinieri

A sfidarsi in campo erano gli Allievi provinciali under 17 del Legnarello contro quelli dell’Accademia Bmv di Magnago. Dopo una decisione arbitrale contestata, dagli spalti sarebbero iniziati a volare insulti a cui si sarebbero aggiunte anche minacce, in particolare da un papà. Al termine della partita si era creato un capannello di genitori all’uscita del campo e l’arbitro ha deciso di chiamare il 112 per evitare che la situazione degenerasse. All’arrivo dei carabinieri il capannello si era già sciolto e quasi tutti i genitori se ne erano andati.

I militari hanno comunque ascoltato l’arbitro per capire l’esatta dinamica di quanto accaduto.