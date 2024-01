Insetti nei piatti serviti nella mensa della scuola

Insetti trovati in alcuni piatti serviti alla mensa scolastica: è successo a Nerviano.

Insetti nei piatti della mensa

Insetti in alcuni piatti serviti ai bambini nella mensa scolastica. E' quanto accaduto ieri a Nerviano alla scuola primaria di via Di Vittorio. Il fatto è stato segnalato da alcuni genitori che, hanno appreso di quanto accaduto ai loro figli, hanno subito chiesto spiegazioni al Comune e alla ditta incaricata del servizio.

Le parole del sindaco

"Sulla questione è arrivata una mail alle 18 dalla Sodexo, ditta che si occupa del servizio mensa - afferma il sindaco Daniela Colombo - La referente della mensa che era sul posto ha trovato 4-5 insetti, presumibilmente afidi, nel contorno di insalata. Hanno quindi distribuito il contorno del turno precedente idoneo al consumo e tenuto come scorta a temperatura controllata.

Inoltre, hanno immediatamente controllato gli altri plessi e appurato che non ci sono state situazioni analoghe". Sono in corso accertamenti per capire come gli insetti siano finiti nei piatti.