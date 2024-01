Nuova scuola di Terrazzano: «Civic center aperto alla città con una valenza sociale»

Una nuova scuola per la frazione di Terrazzano di Rho, un nuovo edificio che non sarà solamente una scuola ma un Un civic center che sarà aperto alla città e con valenza sociale.

Costo complessivo 3.238.845 euro, interamente finanziati dal Pnrr

Tutto pronto per l’apertura del cantiere, che avverrà nelle prossime settimane, per la realizzazione del nuovo edificio che sarà intitolata a Sante Zennaro eroe di Terrazzano. Scuola che sarà realizzata grazie ai finanziamenti del Pnrr «L’edificio attuale è risalente al 1964 ed è stata oggetto di ampliamento negli anni ’80 - afferma l’assessore ai lavori pubblici Emiliana Brognoli - Una scuola che presenta carenze nella organizzazione degli spazi interni ed esterni, necessari alle nuove esigenze didattiche ed alla necessità di attività sportive e all’aria aperta»

Non solo una scuola ma un luogo aperto a tutti i cittadini

Scuola che sarà realizzata su un unico livello all’interno dell’area verde di via Dalmazia. «Una connessione diretta delle aule con la natura, facilitando anche una fruizione ai ragazzi diversamente abili di tutti gli ambienti interni - spiega l’assessore Brognoli - Dall’atrio di ingresso si arriva nell’agorà. Atrio che sarà il cuore dell’edificio da dove si diramano da un lato gli spazi destinati alle attività didattiche e da un lato gli spazi destinati alla mensa e alla palestra.» Il progetto il cui costo complessivo è di 3.238.845 euro, interamente finanziati dal Pnrr non sarà solamente una scuola ma anche un luogo aperto a tutti i cittadini. «Il progetto definisce un doppio asse distributivo di cui uno pedonale, con andamento nord- sud tra via Dalmazia e via don Giuseppe Bianchi che permette al parco adiacente di interagire con la scuola ed un secondo da ovest ad est sulla giacitura di via don Bianchi dove è collocato l’ingresso principale dal nuovo istituto scolastico e sul quale si articola la distribuzione della scuola primaria, della mensa e della palestra - spiega l’assessore Brognoli».

Tutto pronto per l'anno scolastico 2025-2026

Tutto questo senza causare problemi all’attività didattica dei ragazzi che procederà normalmente. «La consegna dei lavori del cantiere alla ditta incaricata di realizzare le opere avverrà nelle prossime settimane - spiega l’assessore Borgnoli - Azienda individuata dal Miur è prossima alla consegna del cantiere previsto da Pnrr entro il 30 marzo di quest’anno. L’opera sarà, invece ultima entro giugno 2025. In quel momento, con l’anno scolastico 2024-2025 terminato inizierà il trasloco dalla vecchia Sante Zennaro al nuovo edificio. Trasloco che sarà ultimato entro i primi giorni del mese di settembre del 2025 in modo da essere pronti per il suono della prima campanella dell’anno scolastico 2025-2026.

Dove sorge l'attuale scuola saranno realizzati degli spazi verdi

Solo allora - conclude l’assessore ai lavori pubblici Emiliana Brognoli inizieranno i lavori di demolizione della vecchia scuola, ormai vuota». E dove oggi sorge la scuola elementare di Terrazzano saranno realizzati spazi verdi e un parco giochi attrezzato.