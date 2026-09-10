Inseguito e arrestato, minacciava la gente con una mazza

Era sfuggito ai controlli in più occasioni ma martedì sera non ha potuto fare nulla quando dopo essere stato inseguito è stato preso dagli agenti della Polizia Locale di Rho guidati dal Comandante Antonino Frisone. Si tratta di un 25enne di nazionalità romena che in passato era sfuggito a controlli sia della Polizia Locale sia di altre forze dell’ordine del territorio, dileguandosi anche lungo i binari ferroviari.

Più volte manifestato comportamenti violenti è stato rincorso dalla stazione fino a via San Giorgio

A carico di I.R., di 25 anni queste le generalità dell’uomo, diversi precedenti penali per reati gravi, contro la persona e contro il patrimonio: un soggetto che ha più volte manifestato comportamenti violenti, che è stato segnalato alcune volte in prossimità di abitazioni che probabilmente voleva svaligiare e che era già stato trovato in possesso di un coltello e di un tirapugni. Gli agenti del servizio Pronto Intervento, martedì, lo hanno individuato nei pressi della Stazione ferroviaria di Rho Centro in piazza Libertà e lo hanno inseguito a lungo prima di riuscire a bloccarlo nel parcheggio di via San Giorgio.

Il giovane aveva con se un punteruolo e una mazza da baseball, oltre a numerosi arnesi utili per lo scasso

Con sé il giovane aveva un punteruolo e una mazza da baseball, oltre a numerosi arnesi utili per lo scasso e a varie carte di credito. Ha iniziato a fuggire usando il monopattino con cui si stava muovendo, poi lo ha abbandonato per proseguire a piedi: gli agenti della Polizia Locale lo hanno infine bloccato nell’area di sosta.