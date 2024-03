Inseguiti dalla Polizia, gettano la droga dal finestrino: un arresto

Inseguiti dalla Polizia di Stato a Legnano, gettano la droga dal finestrino: un arrestato.

E' stato arrestato dalla Polizia di Stato al termine di un inseguimento. Nei guai è finito un 34enne, italiano, che questa notte ha seminato scompiglio nella città di Legnano. Erano circa le 2 quando la volante del commissariato era impegnata in un servizio di prevenzione e controllo del territorio. In via Per Castellanza, i poliziotti hanno intercettato una vettura (individuata poco prima come sospetta) con a bordo tre uomini. Davanti all'alt di fermarsi per i dovuti controlli, il conducente della vettura ha schiacciato sull'acceleratore nel tentativo di scappare, guidando pericolosamente sulle strade. Gli agenti gli sono stati dietro e così è nato l'inseguimento, durato circa 10 minuti lungo numerose vie cittadine. I fuggitivi si sono fermati in via Manzoni. Durante la fuga, dalla vettura dei tre tizi è stata gettata una busta che presumibilmente conteneva della sostanza stupefacente.

La droga e la cesoia a in auto

Al termine dell'inseguimento, i poliziotti hanno sequestrato a carico del conducente una dose di cocaina e una cesoia da giardino di 45 centimetri. I due passeggeri sono riusciti invece a far perdere le loro tracce ma uno di questi, un 25enne tunisino, è stato indagato in stato di irreperibilità (era noto al commissariato) per il reato di resistenza in concorso.

Per il 34enne è scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale ma anche la denuncia per i reati di possesso ingiustificato di arnesi atto allo scacco e di guida con patente revocata e, inoltre, è stato segnalato al Prefetto per uso personale di stupefacenti.