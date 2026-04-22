Inseguiti dai carabinieri: ladri di appartamento fuggono a piedi

I malviventi sono scesi dal veicolo allontanandosi a piedi. Partite le indagini e le ricerche da parte dell'Arma dei carabinieri

Prima l’inseguimento, poi la fuga. Attimi di paura quelli vissuti nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 aprile, in via Oberdan a Parabiago, dove ladri di appartamento, con una pattuglia dei Carabinieri alle calcagna, hanno fermato il mezzo su cui viaggiavano per poi fuggire a piedi.

Prima la corsa in auto poi quella a piedi per i ladri di appartamento

I militari hanno intercettato i malviventi dando inizio alla corsa ai topi d’appartamento, che era cominciata fuori città e che è culminata proprio all’altezza di via Oberdan. Da lì ha preso le mosse una scena degna del far west e che non è passata inosservata.

La fuga a piedi da parte dei malviventi

Una volta accortisi che non sarebbero riusciti nell’intento di scappare a bordo del mezzo, i ladri sono scesi dal veicolo allontanandosi a piedi. Sono partite giocoforza le indagini e le ricerche da parte dell’Arma dei carabinieri.

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