Inseguimento in centro ad Abbiategrasso: fermato un uomo armato

Sempre alta l'attenzione sul fronte della sicurezza ad Abbiategrasso, teatro nelle scorse settimane di diversi episodi di criminalità. Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 24 settembre, gli agenti di Polizia locale hanno posto in stato di fermo un nordafricano, dopo un inseguimento a piedi per le vie della città conclusosi in piazza Marconi. Diversi i cittadini testimoni dell'inseguimento, alcuni dei quali riferiscono che l'uomo fosse in possesso di un'arma. All'operazione hanno contribuito anche i carabinieri. Dalle forze dell'ordine non è ancora trapelato quale sia il motivo che ha portato all'inseguimento ed al fermo dell'uomo.