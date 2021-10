Inseguimento da film a Boffalora: automobilista denunciato

Boffalora sopra Ticino

L'uomo si è visto ritirare la patente.

Un inseguimento da film, con sirene spiegate, lampeggianti e manovre al cardiopalma. Il servizio smart di venerdì 29 ottobre delle Polizie Locali del Magentino è stato parecchio movimentato sull'ex statale 11, in prossimità di Pontenuovo.

Inseguimento da film a Boffalora

Dopo una serie di controlli di routine, l'ennesimo alt intimato dagli agenti ha riservato adrenalina pura. L'auto prima ha rallentato, poi si è lanciata a tutta velocità, bypassando il posto di blocco e costringendo i vigili all'inseguimento.

Braccato in paese

Una corsa a tutta velocità, con sorpassi azzardati e manovre pericolose in direzione Boffalora sopra Ticino. Dietro le pattuglie, con luci e sirene. Ma l'automobilista non si è spaventato, anzi, ha tirato dritto fino al centro storico del paese, dove però è stato braccato: gli agenti boffaloresi, infatti, che ben conoscono le stradine del paese, lo hanno chiuso in prossimità del parcheggio dell'oratorio, non dopo un tentativo di speronamento da parte dell'automobilista.

Ritiro della patente e denuncia

Riportato a Pontenuovo è stato controllato, ma nè addosso, né nella vettura è stato rinvenuto qualcosa di sospetto che giustificasse la folle fuga. Per lui ritiro della patente e denuncia in stato di libertà.