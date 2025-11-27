Infrange il divieto e va sotto casa della ex: finisce in carcere

Infrange il divieto di avvicinamento e va sotto casa della sua ex: arrestato. E’ successo a Legnano.

Doveva stare lontano dalla sua ex compagna. Ma non l’ha fatto, presentandosi nuovamente sotto casa della donna. Ed è finito nei guai. Protagonista della vicenda un 28enne senza fissa dimora ma domiciliato a Legnano. Nei suoi confronti la Procura di Busto Arsizio aveva disposto il divieto di avvicinamento alla donna che aveva frequentato. Ma l’uomo l’ha violato. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Legnano che l’hanno arrestato e portato in carcere.