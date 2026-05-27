Infortunio sul lavoro: due operai investiti dalla soda caustica

Incidente sul lavoro questa mattina a Bareggio dove tre operai sono rimasti feriti durante le operazioni di travaso della soda caustica

L’infortunio

L’incidente è avvenuto poco prima delle 11.30, in via don Fracassi

Due uomini, un operaio di una lavanderia industriale per alberghi, la Hotel Service di Bareggio, ed un autista della Chemical Fa Logistic, sono rimasti feriti durante un’attività di travaso di idrossido di sodio, più comunemente nota come soda caustica: pPer cause in corso di accertamento durante lo scarico i due operai sono stati investiti dalla sostanza riportando ferite, mentre un terzo è stato coinvolto in modo più lieve

L’allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte due ambulanze e un’automedica, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e i Vigili del Fuoco.

Dopo le prime cure direttamente sul posto i tre feriti sono stati portati al Niguarda e all’ospedale di Rho, due in codice giallo, uno in verde,

Sul posto anche due mezzi del nucleo NBCR supportati da una APS del distaccamento di Rho: i vigili del fuoco hanno già provveduto a mettere l’area in sicurezza e dopo le operazioni di bonifica sarà compito di carabinieri e ATS capire le cause dell’incidente.