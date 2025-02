Infortunio sul lavoro: dita sotto il macchinario, ferita una operaia

Infortunio sul lavoro a San Vittore Olona: operaia ferita in ditta di via Puccini.

Infortunio sul lavoro in una ditta

Infortunio sul lavoro in un suolificio di San Vittore Olona. E' quanto successo la mattina di oggi, lunedì 24 febbraio 2025, in una ditta che si trova nell'area industriale di via Puccini. Erano le 11.55 quando una donna, 58 anni, che si trovava al lavoro all'interno dello stabile è rimasta ferita. Due dita della mano le sono rimaste schiacciate da un macchinario.

I soccorsi

Sul posto è arrivata la Polizia Locale insieme all'ambulanza della Croce bianca di Magenta e l'automedica: la operaia, dopo le prime cure ricevute sul posto, è stata portata all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.