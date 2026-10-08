Infortunio sul lavoro a Nerviano, operaio perde una falange

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Attimi di grande tensione e paura nel pomeriggio di ieri in un’azienda di Nerviano per un incidente sul lavoro. Un’operaio di 41 anni ha infatti perso la falange di un dito della mano mentre stava lavorando all’interno di un sito di via Primo Maggio.

L’allarme in via Primo Maggio

L’allarme è scattato nel pomeriggio quando, per cause ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine intervenute, l’uomo è rimasto vittima dell’incidente che ha provocato il distaccamento della falange.

Immediata la chiamata ai soccorsi che nel giro di poco tempo ha portato sul posto un’ambulanza ed un’automedica, oltre che gli agenti del Comando Unico di Polizia locale di Nerviano-Pogliano Milanese e il personale di Ats Metropolitana.

I soccorsi e il trasferimento a Legnano

Arrivati sul posto i sanitari hanno soccorso l’uomo, che successivamente è stato caricato sull’ambulanza che lo ha trasferito in codice giallo all’ospedale di Legnano. Gli agenti di Polizia Locale hanno invece iniziato a raccogliere informazioni per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.