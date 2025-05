Infiltrazioni d'acqua all'asilo Levi-Montalcini, parla la lista Bareggio 2013

Le opposizioni intervengono sulle infiltrazioni d'acqua registrate mercoledì notte all'asilo Levi-Montalcini di via Gallina a Bareggio. Questa volta a parlare è la lista civica Bareggio 2013.

In una nota, la civica rappresentata in Consiglio da Monica Gibillini e Davide Casorati afferma che il tetto della scuola non avrebbe retto le ingenti precipitazioni dell’evento meteorologico di martedì 13 maggio. Così dichiara la consigliera Gibillini:

«Sono stata contatta da un genitore la mattina di mercoledì 14 maggio e previa autorizzazione mi sono recata sul posto dove era presente un tecnico comunale che ha rilevato canali ostruiti dalla grandine. I vigili del fuoco intervenuti hanno comunque considerato anomala l’infiltrazione d’acqua dal soffitto. A gennaio 2024 come Lista civica avevamo individuato nel bilancio comunale i risparmi utili per incaricare un tecnico per l’analisi del corretto deflusso delle acque meteoriche nella scuola. Da troppo tempo è infatti interessata da infiltrazioni d’acqua dopo eventi metereologici che, pur essendo estremi, si ripetono ogni anno. La maggioranza respinse la proposta».

«Ora dopo l’ennesima infiltrazione la diagnosi e gli interventi non sono più rinviabili! Abbiamo pertanto presentato una mozione da discutere nel prossimo Consiglio comunale del 22 maggio in cui rinnoviamo la richiesta alla Giunta a stanziare le risorse per una diagnosi sul tetto della scuola e programmare gli interventi per migliorarne l’impermeabilizzazione. L’appello alla maggioranza è a dare priorità alla sicurezza della scuola!»