Infiltrazioni all'asilo, cadono due pannelli in aula

Infiltrazione d’acqua dal tetto, due pannelli del contro soffitto di un’aula dell’asilo comunale di via Colombo a Cornaredo cadono a terra inzuppati.

Asilo via Colombo

E’ accaduto, fortunatamente, durante la notte fra giovedì e venerdì.

Dopo tanta siccità, è stato sufficiente un giorno di pioggia affinché si evidenziasse il problema al struttura comunale del comprensivo Da Vinci. Un’infiltrazione nel tetto, che si sta ancora cercando, ha inzuppato d’acqua quattro pannelli del controsoffitto dell’aula dove sono abitualmente accolti i bambini della classe gialla. Il mattino di venerdì, quando il personale è entrato a scuola, ha trovato due pannelli caduti a terra e due ancora sul soffitto ma bagnati. Da qui la necessità di spostare i piccoli alunni, che hanno svolto le loro attività di venerdì 21 nell’atrio.

Bimbi spostati

Mercoledì 26, i bambini della classe gialla hanno trascorso nuovamente nell’atrio la propria giornata. Una scelta che ha scontentato diversi genitori: nonostante i giorni trascorsi, hanno lamentato, nessuna comunicazione è stata fatta ufficialmente né su quanto successo né sulla necessità di spostamento, se non un vago cartello a ingresso della scuola. La vicenda è stata portata all’attenzione del sindaco Yuri Santagostino. Dopo le verifiche sull’agibilità dell’aula da parte dei tecnici e il sopralluogo degli operai comunali sul tetto per cercare di individuare l’infiltrazione, i bimbi hanno fatto rientro nella loro aula ieri, giovedì mattina.

Infiltrazione d'acqua

«In un’aula in sicurezza - conferma il primo cittadino Santagostino - Due pannelli sono stati ripristinati, altri due al momento non sono stati riposizionati per consentire un riciclo d’aria. Bisogna capire dove sia l’infiltrazione, sperando che non si tratti di un problema della guaina».

Il comune nel frattempo si prepara a un importante lavoro di manutenzione delle proprie scuole, grazie a un bilancio comunale che quest’anno garantirà un avanzo di amministrazione di circa un milione e mezzo. Di questi, l’amministrazione Santagostino ha deciso di utilizzarne oltre un milione nei prossimi mesi. Previsti interventi in particolare proprio sugli edifici scolastici: nuovi infissi alla scuola di via IV Novembre, la sistemazione del tetto del corridoio fra scuola e mensa alla Muratori (come richiesto da tempo dal consigliere di minoranza Saverio Verbari), bagni alla Curiel e in via Imbriani.

Ma non prima di aver individuato e fermato l’infiltrazione all’asilo di via Colombo.