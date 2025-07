Infiltrazioni al Fornaroli, da Asst rassicurazioni sulla fornitura dei servizi ospedalieri

Infrastrutture sanitarie

Le criticità erano emerse nel tardo pomeriggio di domenica a seguito delle abbondanti piogge abbattutesi sul Magentino

A seguito del forte nubifragio che, dal tardo pomeriggio di domenica, si è abbattuto sul territorio del Magentino, nella giornata di lunedì sono arrivate le rassicurazioni di Asst Ovest Milano in merito al situazione nell'ospedale Fornaroli di Magenta . Nella palazzina servizi che ospita il Cup, il Centro prelievi e alcuni ambulatori specialistici erano state infatti registrate alcune infiltrazioni d'acqua che avevano fatto temere per la corretta fornitura dei servizi ospedalieri del presidio.

Infiltrazioni al Fornaroli, le rassicurazioni di Asst

Dall'azienda sanitaria hanno spiegato che la stessa palazzina è stata oggetto in questi mesi di importanti lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione per un importo di oltre 600mila euro, con la realizzazione di nuovo strato isolante termico per il miglioramento delle prestazioni energetiche.

"L’intervento immediato dell’Ufficio tecnico aziendale e delle squadre di lavoro esterne ha permesso di individuare, circoscrivere e sistemare l’infiltrazione d’acqua nella serata di ieri. La copertura straordinaria collocata sopra il tetto della palazzina per proteggere il cantiere di lavoro si è rivelata efficace e ha permesso di evitare ulteriori danni alle strutture".

Nella mattinata di lunedì 7 luglio, il centro prelievi ha aperto con tre sportelli di accettazione a disposizione dei cittadini, mentre i tecnici stanno attualmente lavorando per sostituire i pannelli del controsoffitto rimasti danneggiati. Resta invece regolare il funzionamento del Cup e degli ambulatori situati al primo piano della stessa palazzina. Questo il commento finale di Asst sull'attuale stato dei lavori all'interno del nosocomio: