Infastidisce i clienti e aggredisce i Carabinieri: arrestato

Infastidisce i clienti e aggredisce i Carabinieri al Tigros: arrestato. E’ successo ad Arluno.

Infastidisce i clienti e aggredisce i Carabinieri

Una serata decisamente movimentata quella di ieri, lunedì 20 ottobre 2025, ad Arluno. Erano circa le 19 quando un uomo, 30 anni, marocchino e residente in provincia di Matera, stava infastidendo alcuni clienti all’esterno del supermercato Tigros di via Bellini. Visto il suo essere molesto, e ubriaco, è partita così la chiamata al 112. Sul posto è arrivata una pattuglia dei Carabinieri. Appena visti i militari, l’uomo si è scagliato contro di loro, colpendoli con dei pugni.

L’arresto

I militari non si sono lasciati sopraffare, lo hanno bloccato e arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.