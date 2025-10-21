Indossa giacche una sopra l’altra per rubarle: arrestato al supermercato

Indossa giacche una sopra l’altra per rubarle, arrestato dai Carabinieri. E’ successo al supermercato Il Globo di Pogliano Milanese.

Indossa giacche una sopra l’altre per rubarle

Era entrato nel centro commerciale Il Globo, a Pogliano Milanese, struttura di vendita che si affaccia sul Sempione. Prima un giro tra gli scaffali come un normale cliente, poi ha iniziato a mettere le mani su alcuni capi di abbigliamento. L’uomo, un 30enne ucraino residente a Rho, ha puntato ad alcune giacche: ne ha prese alcune e se l’è indossate tutte, una sopra l’altra. Ma non solo: con sè aveva uno zaino, nel quale ci ha infilato altri capi di abbigliamento del valore complessivo di qualche centinaia di euro. Ad accorgersi di lui è stato il personale della sicurezza.

L’arresto

Lanciato l’allarme al 112, sul posto è arrivata una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Nerviano. Il 30enne è stato bloccato dopo che aveva già superato le casse. Per lui è scattato l’arresto per furto aggravato.