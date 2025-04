Individuati i responsabili che hanno abbandonato rifiuti nei campi

Grazie ad un lungo e complesso lavoro d’indagine, sono stati identificati i responsabili che nel mese di febbraio 2025 avevano abbandonato rifiuti nella zona degli orti di San Vito, una frazione di Gaggiano , area periferica circondata da campi e da anni oggetto di molti abbandoni con la formazione di vere e proprie discariche a cielo aperto.

“L'Amministrazione Comunale di Gaggiano, in stretta collaborazione con la Polizia Locale dell'Unione dei Fontanili, comunica con soddisfazione un significativo successo nella lotta congiunta contro l'abbandono illegale di rifiuti – fanno sapere dal Comune - Grazie a indagini mirate i responsabili degli abbandoni di febbraio che deturpavano l'ingresso degli orti nella frazione di San Vito sono stati identificati e sanzionati. Questa attività ha consentito non solo di applicare le sanzioni previste dalla legge, ma anche di addebitare ai trasgressori i costi per la pulizia completa e il ripristino del decoro dell'area.”.