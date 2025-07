Individuati gli autori dei danni ai cancelli del pacheggio comunale in piazza Pertini

Nuovo sistema di videosorveglianza

«Sostituite le vecchie videocamere, ormai obsolete, con un sistema molto più performante e di ultima generazione»

Individuati gli autori dei danneggiamenti ai cancelli di piazza Pertini a Vanzaghello.

Scoperti i responsabili dei danni

«Un lavoro attento e minuzioso della nostra Polizia Locale ha permesso di rintracciare e identificare prontamente chi nei giorni scorsi si era reso responsabile di alcuni danni al cancello d’ingresso del parcheggio comunale – annuncia il sindaco Arconte Gatti - Nello specifico si tratta di minorenni, che accompagnati dai genitori negli uffici del comando cittadino, messi davanti al fatto compiuto hanno ammesso le loro colpe, rendendosi disponibili al risarcimento. Grazie alla Polizia locale per l’importante e fondamentale attività che svolge sul territorio. Continuerà l'opera di sorveglianza e vigilanza nel rispetto dei civili cittadini».

Nuovo sistema di videosorveglianza

L’individuazione tempestiva dei responsabili, così come altri accertamenti portati a termine, è stata resa possibile anche grazie al nuovo sistema di videosorveglianza cittadino. «Sono state sostituite le vecchie videocamere, ormai obsolete, con un sistema molto più performante e di ultima generazione. Un altro importante intervento per quanto riguarda la sicurezza messo in campo dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il comando di Polizia locale – afferma il primo cittadino - A breve vi sarà una implementazione di nuove telecamere nei punti strategici del paese e l’installazione di fototrappole».