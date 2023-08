"Incornata da un muflone per difendere i clienti in negozio"

"Incornata da un muflone per difendere i clienti": parla la negoziante di Legnano aggredita dall'animale.

"Incornata da un muflone per tutelare i clienti"

"Ho affrontato quell'animale per proteggere i clienti che erano in negozio". Così la cassiera del negozio "Mec Shopping" di via Robino racconta il suo "incontro ravvicinato" con un muflone avvenuto la mattina di sabato scorso. L'animale è infatti arrivato nel parcheggio dell'attività commerciale da un allevamento poco distante. «Stava lì fermo, piazzato - racconta la dipendente - Era comunque di dimensioni non indifferenti: 50 centimetri di altezza. Stava lì, immobile, davanti all’ingresso del negozio. Così ho chiuso le porte dicendo ai clienti di non uscire". Poi le incornate: "Poi quell’animale mi ha colpito alle gambe - prosegue la donna - Quel giorno indossavo una maglietta rossa un po’ riflettente, non so se questa cosa può averlo fatto imbizzarrire o cosa. Sta di fatto che mi è venuto addosso, colpendomi alle gambe con delle testate".

La cattura

Sul posto, oltre all'ambulanza della Croce rossa, è intervenuta anche la Polizia locale. Sono stati gli agenti, con un cappio, ad aver bloccato l'animale affidato poi alle cure del Dipartimento veterinario dell'Ats.