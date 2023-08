Muflone entra nel parcheggio di un negozio e semina il panico

Muflone nel parcheggio di un negozio a Legnano.

Muflone irrompe nel parcheggio di un negozio

Momenti di paura quelli che si sono vissuti nel parcheggio di un negozio che si affaccia lungo la via Robino a Legnano: un muflone è infatti incredibilmente entrato nel parcheggio di un esercizio pubblico, seminando il panico e aggredendo la responsabile. E' quanto successo la mattina di sabato 19 agosto 2023. Erano circa le 12.30 quando l'animale, scappato da un allevamento che si trova poco distante, si è infilato nel posteggio del negozio. Qui ha iniziato a scorazzare fino a colpire la responsabile, alla quale ha sferrato due testate sulle gambe.

I soccorsi

La donna, 46 anni, ha riportato alcune contusioni: sul posto è arrivata in pochi istanti l'ambulanza della Croce rossa che le ha prestato le prime cure. Poi il trasporto, in codice giallo, al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano. In azione si è vista anche la Polizia locale che, con un cappio, è riuscita a bloccare l'animale. Pochi istanti dopo è arrivato anche il proprietario che si è ripreso il suo muflone.