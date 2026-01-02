“Incivili hanno ribaltato il paese, non è così che volevo iniziare il nuovo anno”

Cari Concittadini, abbiamo festeggiato da poche ore l’inizio del nuovo anno e avrei voluto farvi gli auguri con un sorriso. Mi è però difficile perché anche quest’anno alcune persone non hanno avuto il minimo rispetto per il bene pubblico, per ciò che è nostro. Inizia così il messaggio scritto ai suoi cittadini dal sindaco di Settimo Milanese Fabio Rubagotti

“Siamo difronte a gesti di inciviltà e al mancato rispetto per gli altri”

E’ una tradizione, anche se – ahimè – spaventa i nostri amici pelosetti, salutare il vecchio anno e accogliere il nuovo con fuochi d’artificio e botti, ma quando l’utilizzo di giochi pirotecnici lascia sporco il nostro territorio o diventa lo strumento per commettere atti vandalici, allora siamo di fronte a gesti di inciviltà e al mancato rispetto degli altri.

Cestini ribaltati e fatti saltare per aria, un quadro elettrico divelto a calci, cassonetti dell’immondizia incendiati

Quando questa mattina ho fatto il giro del territorio, ho potuto constatare quanti di Voi avessero avuto rispetto per Settimo. Si è “sparato” anche vicino a casa mia, ma non ho trovato così sporco in giro. Entrando però nel parco urbano da via della Giletta sono rimasto sconcertato: cestini ribaltati e fatti saltare per aria, un quadro elettrico divelto a calci, cassonetti dell’immondizia incendiati in via Dossi e in piazza Mercato, vetri rotti e sporco in giro. Al parco del Laghetto un tavolo bruciato e sporco diffuso.

Sono stati degli adulti? Sono stati dei ragazzi? Questo io non lo so. Ma so che non è così che ci si comporta

Mi chiedo se è così che si rispetta il territorio e si rispettano soprattutto le persone. Sono stati degli adulti? Sono stati dei ragazzi? Questo io non lo so. Ma so che non è così che ci si comporta. Adesso si sistemerà quello che va sistemato, grazie alle telecamere parte dei responsabili verranno individuati e se qualche cittadino può aiutare ad individuare i colpevoli, può anche venire da me in via riservata. Ma non è così che avrei voluto iniziare il nuovo anno.