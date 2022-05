incidenti e botte SIRENE DI NOTTE

EMERGENZE

Diversi gli interventi dei soccorritori della nostra zona nella serata e notte appena passata

Incidenti e botte nella nostra zona, soccorritori al lavoro.

Incidenti, feriti in ospedale

Incidente tra un'auto e un camion a Gudo Visconti: è accaduto ieri sera, intorno alle 20.23. I due mezzi stavano procedendo lungo la Sp183 quando, per motivi ancora da accertare, si sono scontrati Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 e i Carabinieri, due i feriti: un 21enne e un 54enne portati in codice giallo all'ospedale di Rozzano. Incidente anche sull'autostrada A8 sul territorio di Lainate: erano circa le 21 di ieri sera quando il conducente di un'auto, un 71enne, per motivi da accertare, ha perso il controllo del veicolo finendo contro il guardrail. Sul poto è arrivata l'ambulanza: per l'uomo non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Gravissimo incidente poi a Legnano: erano le 5.45 quando una moto è finita sotto un furgone, gravissimo un 17enne.

Serata di botte

Paura a Motta Visconti per un'aggressione. Erano circa le 22 quando un giovane, 22 anni, è stato soccorso dal 118 per alcune ferite. I soccorritori sono arrivati in via Moro: il ragazzo riportava alcune contusioni a causa di un'aggressione. Medicato, è stato portato in codice verde all'ospedale san Matteo di Pavia.

Botte anche a Vermezzo con Zelo: qui i soccorritori e Carabinieri sono intervenuti in un esercizio pubblico di via Verdi: ferito era un 21enne che è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Magenta.