Incidenti e aggressione SIRENE DI NOTTE

SOCCORRITORI IN AZIONE

Tre episodi nei quali grande è stato l'impegno dei soccorritori

Incidenti e aggressione, notte di grande lavoro per i soccorritori della zona.

Incidenti nella notte

Incidente a Robecchetto con Induno. Erano le 4.30 di stanotte quando un'auto che stava viaggiando in via don Pozzi è sbandata e finita contro un palo; sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce bianca di Magenta che ha prestato le prime cure al conducente, una ragazza di 20 anni. Per lei diverse contusioni e trasporto in codice giallo all'ospedale di Legnano.

Soccorritori in azione per un incidente anche a Zibido san Giacomo: erano circa le 4.40 di questa notte quando una 23nne in bici è stata investita da un'auto lungo la Ss35. Sul posto l'ambulanza della Croce bianca Binasco che l'ha trasportata in codice verde all'ospedale di Rozzano.

Giovane aggredito

Momenti di paura a Settimo Milanese per un'aggressione. Erano circa le 21.25 quando un 26enne è rimasto ferito dopo alcuni colpi ricevuti durante un litigio. Si trovava in via Di Vittorio. Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce verde di Novate, il giovane è stato soccorso e poi portato in codice verde all'ospedale san Carlo di Milano