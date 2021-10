Cusago

Sul posto sono intervenute due ambulanze, l'elisoccorso ed i carabinieri del Comando di Corsico

Incidente tra un'auto ed una moto: coinvolta una minore di 10 anni. L'impatto è avvenuto ieri sera, 7 ottobre, attorno alle 20 in viale Europa 83 a Cusago.

(credit: Graziano Gottini via Facebook)

Incidente tra un'auto ed una moto: coinvolta una minore di 10 anni

Uno scontro tra una vettura ed un motociclo che ha portato al ferimento di due persone: un uomo di 47 anni ed una bambina di 10, sbalzati per diversi metri dal mezzo a due ruote. L'allarme è scattato alle 19 e 59 ed i soccorsi, coordinati da Areu si sono recati sul punto del sinistro. Come detto, due le persone coinvolte, per entrambe è stato necessario il trasporto in ospedale e per una delle due vittime è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso. L'uomo e la minore hanno riportato diversi traumi ma non sarebbero in pericolo di vita.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute due ambulanze, l'elisoccorso ed i carabinieri del Comando di Corsico. Entrambe le persone coinvolte nell'incidente sono state trasportate all'ospedale Niguarda in codice giallo, non sarebbero quindi in pericolo di vita. Non ci sono molti dettagli ma il termine dell'operazione di soccorso in codice giallo e non rosso (il più grave) rappresenta una buona notizia.