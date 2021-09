Scontro auto moto: due ragazzi in ospedale per danni lievi

Uno scontro improvviso tra un'auto ed una moto si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 21 settembre, a Magenta, all'incrocio tra via Espinasse e via Cadorna. Tre le persone coinvolte, due minori ed una 50enne.

Scontro auto moto: due ragazzi in ospedale, danni lievi

L'impatto di un motociclo contro una vettura spesso è causa di incidenti e danni gravi. Questa volta, fortunatamente, i due ragazzi in sella ad una moto enduro, entrambi minorenni, 15 e 16 anni, se la sono cavata con qualche ferita lieve. Spaventata ma illesa la conducente dell'automobile. I due ragazzi stavano procedendo dal centro verso la periferia, la donna, proveniente dal senso opposto, stava invece svoltando a sinistra, probabilmente una mancata precedenza o un'errata valutazione del motociclista ha fatto sì che l'impatto fosse inevitabile.

I soccorsi

Sul posto sono prontamente intervenute due ambulanze, l'auto medica e gli agenti della Polizia locale magentina. Accorse in codice giallo, il secondo per gravità, dopo aver prestato le prime cure e fatte le verifiche del caso, i due minori sono stati portati in codice verde all'ospedale Fornaroli di Magenta. Per la donna non è stato necessario il trasporto al pronto soccorso, il personale sanitario ha aspettato che si calmasse ed ha affidato la stessa ai famigliari accorsi sul luogo del sinistro.