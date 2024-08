Incidente tra un'auto e uno scooter grave un 32enne

Un uomo di 32 anni è ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale Niguarda di Milano dopo il grave incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì a Robecchetto con Induno, nella frazione di Malvaglio

Ad avere la peggio il conducente dello scooter

Per cause ancora in fase di accertamento un’auto e uno scooter si sono scontrati in via Magenta. Ad avere la peggio il conducente dello scooter le cui condizioni sono apparse subito gravi.

Trasportato in elicottero all'ospedale di Niguarda

Sul posto, dopo l'allarme, dato immediatamente da alcuni automobilisti di passaggio un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate, l'automedica inviata dall'ospedale di Legnano e l'elisoccorso con a bordo medici e infermieri dell'ospedale di Niguarda. Il 32enne è stato prima soccorso sul posto e successivamente trasportato in elicottero all'ospedale di Niguarda.