Incidente tra un'auto e una moto alle porte della città

Abbiategrasso

Nell'impatto è rimasto ferito e poi portato in ospedale un uomo di 45 anni

Incidente tra un'auto e una moto: ferito un uomo di 45 anni. Lo scontro si è verificato questo pomeriggio, venerdì 15 ottobre, alle 16 circa, sulla strada statale 494 (la Vigevanese), all'altezza del Comando dei carabinieri di Abbiategrasso.

Incidente tra un'auto e una moto alle porte di Abbiategrasso

Pochissimi i dettagli sull'accaduto, dal portale del 118 si segnala un sinistro tra una vettura ed un motociclo. Il ferito, per cui è stato chiesto l'intervento dei soccorsi in media urgenza, codice giallo, è un uomo di 45 anni, il motociclista sbalzato dal mezzo. L'uomo è stato portato in ospedale.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta l'ambulanza di Ata Soccorso Onlus, coadiuvata dai carabinieri abbiatensi. Il personale sanitario ha prestato le prime cure alla vittima dell'incidente ed ha valutato di portare l'uomo all'ospedale di Magenta, confermando la media urgenza, codice giallo.