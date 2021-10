Incidente tra due auto: tre persone coinvolte

Magenta

Sul posto due ambulanze, Polizia locale e Vigili del fuoco

Incidente tra due auto a Magenta: tre persone coinvolte. Lo scontro è avvenuto questa mattina, 13 ottobre 2021, in via Filippo Turati, poco prima delle 8,30.

Incidente tra due auto a Magenta: tre persone coinvolte

Due donne di 19 e 46 anni ed un uomo di 52 sono rimasti feriti nel sinistro tra due vetture, una Fiat Panda ed una Mini, verificatosi nella mattinata odierna, all'altezza di via Turati. L'allarme è scattato attorno alle 8,20 con un grado di urgenza medio, codice giallo.

I soccorsi

Due le ambulanze arrivate sul posto. Prestate le prime cure, il personale sanitario ha valutato di far rientrare parzialmente l'urgenza in codice verde. Dal portale di Areo risulta che un'ambulanza abbia concluso l'intervento con il trasporto in ospedale e l'altro mezzo risulta essere ancora impiegato nell'operazione di soccorso, comunque entrambi in codice verde. Arrivati in via Turati anche la Polizia locale di Magenta ed i Vigili del fuoco volontari di Inveruno.