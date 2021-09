Incidente tra due auto su una strada provinciale

Un incidente violento che ha coinvolto due automobili che viaggiavano sulla strada provinciale 34, all'altezza di Ossona.

Incidente tra le due autovetture

Il sinistro è avvenuto attorno alle 11,30 di questa mattina, 17 settembre. Nello schianto sono rimaste coinvolte due auto, una delle quali è una Lancia Y rossa. La chiamata al 118 è stata fatta per uno dei due autisti, una ragazza di 30 anni, evidentemente dolorante.

L'ambulanza

I soccorsi sono scattati in codice giallo ed hanno raggiunto il luogo dell'impatto in pochi minuti. La 30enne è stata soccorsa sul posto dal personale della Croce Bianca di Magenta, i quali hanno poi valutata di trasportarla all'ospedale Fornaroli di Magenta per ulteriori approfondimenti, declassando il codice di urgenza da giallo a verde, quindi meno grave del previsto. Solo un grosso spavento per l'autista dell'altra auto coinvolta. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Casorezzo e Ossona. Le due vetture sono state spostate dalla carreggiata dopo i rilievi ed il traffico è stato riaperto.