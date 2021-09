Al momento sarebbero quattordici le persone rimaste ferite, per fortuna tutte in modo lieve, nell'incidente tra un filobus milanese ed un'auto. Lo schianto è avvenuto all'incrocio tra via Scarampo e via Renato Serra nella mattinata di giovedì 16 settembre.

Scontro tra un'auto ed un filobus, diverse persone in ospedale

Lo schianto è arrivato qualche minuto dopo le 10. L'incidente è avvenuto all'incrocio di due vie molto trafficate: via Scarampo e via Renato Serra. Dalle prime ricostruzioni rilevate dagli agenti della Polizia locale di Milano, pare che l'automobile non abbia rispettato il semaforo rosso, o comunque non se ne sia avveduta ed abbia tagliato il percorso del mezzo pubblico in marcia, avendo invece il semaforo verde. A quel punto non c'è stato nulla da fare per gli autisti dei due mezzi, lo scontro è stato inevitabile.

I feriti

Più di 20 persone risultano coinvolte al momento. Quattordici di queste sarebbero già state portate in ospedale dalle molte ambulanze accorse sul luogo dell'incidente. Non risulta nessun ferito grave. Sette uomini e quindici donne, dai 29 agli 80 anni, verosimilmente tutti passeggeri del mezzo pubblico. Come detto, per alcuni è stato necessario il trasporto in pronto soccorso, per altri le medicazioni sono avvenute sul posto; per fortuna pochi danni ma un grandissimo spavento. La Polizia locale ha chiuso le vie circostanti per facilitare il soccorso dei mezzi. L'operazione risulta essere ancora in corso, così come le rilevazioni e gli aggiornamenti.