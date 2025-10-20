Incidente tra due auto, quattro persone coivolte

E' quanto successo la sera di ieri in via Cavalieri di Vittorio Veneto: sul posto l'ambulanza della Croce rossa, Carabinieri e Vigili del fuoco

Incidente tra due auto a Rescaldina, quattro persone coinvolte.

Incidente tra due auto

Incidente tra due auto a Rescaldina. E’ quanto successo la sera di ieri, domenica 19 ottobre 2025. Erano circa le 19.40 quando due vetture si sono scontrate violentemente lungo la via Cavalieri di Vittorio Veneto.

I soccorsi

Quattro le persone rimaste coinvolte nel sinistro ossia una ragazza di 23 anni e un ragazzo di 25 oltre a un uomo di 52 e un altro di 50. Sul posto, in codice rosso, è arrivata l’ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio insieme ai Carabinieri e ai Vigili del fuoco. A finire in ospedale, in codice giallo, è stato il conducente di una delle auto.

