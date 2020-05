Incidente tra due auto: coinvolte due persone FOTO

Incidente tra due auto a Cerro Maggiore: coinvolte due persone.

Incidente tra due auto: coinvolte due persone

Intono alle 7 di questa mattina, lunedì 25 maggio, due auto si sono scontrate in via Roma a Cerro Maggiore. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone: un 35enne e un uomo di 51 anni. A prestare soccorso è intervenuta la Croce Rossa di Legnano che, dopo alcuni accertamenti, ha predisposto il trasporto in codice verde in ospedale.

