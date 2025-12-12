Incidente tra due auto, coinvolte 5 persone

E' quanto accaduto nel pomeriggio lungo la via Milano; sul posto due ambulanze e la Polizia Locale

Incidente tra due auto sul Sempione a Nerviano: coinvolte 5 persone.

Incidente tra due auto

Incidente tra due auto a Nerviano. E’ quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 dicembre 2025, lungo la via Milano ossia la statale del Sempione. Erano circa le 14.30 quando due vetture, per motivi ancora da chiarire, si sono scontrate. Una è rimasta proprio al centro della carreggiata.

I soccorsi

Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 oltre alla Polizia Locale. Cinque le persone rimaste coinvolte: una 14enne, una 52enne e una 67enne, oltre a un uomo di 68 anni e a un altro di 79. Per nessuno di loro gravi conseguenze.