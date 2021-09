Incidente tra auto: traffico bloccato in corso Europa

Lo scontro è avvenuto oggi, 22 settembre, lungo corso Europa a Magenta, alle 16,10 circa. Almeno un paio le automobili coinvolte.

Incidente tra auto

L'allarme è scattato in codice giallo, il secondo per urgenza, ma per fortuna nessuno pare essersi ferito gravemente. Anche per una giovane di 20 anni, l'unica segnalata dal portale di Areu bisognosa di cure, l'emergenza è rientrata in codice verde, quindi meno grave del previsto ma è stata comunque trasportata all'ospedale di Magenta per ulteriori controlli.

Soccorsi e traffico bloccato in corso Europa

L'operazione risulta essere ancora in corso e gli agenti della Polizia locale di Magenta stanno facendo il necessario per far scorrere il più possibile il traffico, già intenso per via dell'orario di rientro per molti lavoratori. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Bianca di Magenta e ha prestato le prime cure alla 20enne coinvolta, comunque, come detto, codice ridotto da giallo a verde e trasporto al Fornaroli.