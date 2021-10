Incidente tra auto in rotonda: coinvolte 3 persone

Pogliano Milanese

Un incidente in rotonda: è quello che è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 2 ottobre 2021, tra Pogliano e Lainate.

Aggiornamento delle 10

A rimanere coinvolte nello scontro tra Pogliano Milanese e Barbaiana, frazione di Lainate, tre persone: un ragazzo di 24 anni, una donna di 70 e un uomo di 72. Per fortuna nessuno di loro ha riportato ferite o lesioni e nessuno è stato portato in ospedale.

Incidente in rotonda: arrivano i soccorsi

Un'ambulanza di Rho Soccorso è stata allertata in codice giallo intorno alle 9.25 di oggi, sabato 2 ottobre, per un incidente tra auto alla rotonda lungo il Sempione tra Pogliano Milanese e Barbaiana, frazione di Lainate. A rimanere coinvolte tre persone, che stanno ricevendo i primi aiuti proprio in questi minuti. Allertati anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Pogliano e Lainate per capire le dinamiche dello scontro.

Ecco dov'è avvenuto l'incidente: