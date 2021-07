Incidente tra auto e moto sul Sempione: 55enne in ospedale

Incidente tra auto e moto sul Sempione all'altezza di Nerviano: 55enne in ospedale in codice giallo.

Questa mattina, mercoledì 30 giugno, pochi minuti dopo le 9, un uomo di 55 anni è rimasto coinvolto in un incidete tra auto e moto lungo la Strada Statale del Sempione all'altezza di Nerviano. L'uomo, soccorso dalla Croce rossa di Legnano e dall'automedica, è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Allertati anche i Carabinieri di Legnano.