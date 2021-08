Incidente tra auto e moto: sul posto anche l'elisoccorso

Incidente tra auto e moto a Nerviano: sul posto anche l'elisoccorso

Elisoccorso, ambulanza e automedica sono intervenuti a sirene spiegate questo pomeriggio, giovedì 5 agosto, intorno alle 15.30, lungo la Sp109 a Nerviano per un incidente tra un'auto e una moto.

Allertati anche i Carabinieri di Legnano.

Nel sinistro è rimasto coinvolto un uomo di 67 anni soccorso in codice giallo e trasportato in ospedale.

Ora sarà compito delle Forze dell'Ordine indagare la dinamica del sinistro.