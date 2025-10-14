Incidente sull’ex statale 11: non ce l’ha fatta il motociclista Giuseppe Lafabiano

Le condizioni dell'uomo erano apparse subito disperate e a nulla è valso il trasporto in codice rosso all'ospedale di Legnano

Drammatico epilogo per l’incidente avvenuto domenica pomeriggio a Magenta, lungo l’ex statale 11. Nella giornata di lunedì 13 ottobre è venuto a mancare Giuseppe Lafabiano, il motociclista 41enne rimasto coinvolto in uno scontro con un’automobile all’altezza di via Pacinotti, in una zona purtroppo non nuova a episodi di questo tipo.

Incidente sull’ex statale 11: non ce l’ha fatta il motociclista

Uno schianto sulle cui dinamiche stanno ancora indagando gli agenti della Polizia Locale magentina. Restano infatti da chiarire le modalità che hanno portato Lafabiano, nato ad Altamura ma residente a Novara, ad avere la peggio a seguito dell’incidente, consumatosi intorno alle 16. Sul posto era immediatamente giunta un’ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso, ma durante i primi soccorsi le condizioni dell’uomo erano apparse subito disperate, tanto da indurre gli operatori sanitari a trasportarlo in codice rosso all’ospedale di Legnano.

Giunto nel nosocomio legnanese poco prima delle 16.45, il 41enne è stato subito condotto in sala operatoria, dove i medici hanno fatto tutto il possibile per ridurre le emorragie provocate dallo schianto. Nonostante il successivo trasferimento nel reparto di rianimazione, il corpo del motociclista non ha retto e l’uomo è spirato a circa 24 ore dall’incidente.

La morte di Lafabiano ha provocato sconcerto e sgomento tra gli appassionati di musica latinoamericana della sponda ovest del Ticino. Il 41enne era infatti un disc jokey e producer noto nei locali del novarese con il nome d’arte di Dj Pè; da quando la notizia del decesso ha iniziato a diffondersi sono stati decine i messaggi di cordoglio che si sono succeduti sui social per ricordare l’uomo e l’artista.