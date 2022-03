Incidente sul lavoro: soccorso un ragazzo di 20 anni

Codice giallo

Coinvolto un ragazzo di 20 anni all'interno di una ditta di Lainate.

Incidente sul lavoro oggi, 15 marzo 2022, poco prima delle 14 in via Pogliano a Lainate: trasportato in codice giallo un ventenne.

L'incidente all'interno di un impianto lavorativo

E' arrivata poco prima delle 14 la chiamata al 118 per un incidente avvenuto all'interno di un impianto lavorativo: secondo quanto riportato dal sito di Areu, l'Agenzia regionale emergenze e urgenze, il ventenne è stato soccorso in codice giallo da un'ambulanza dei soccorritori di Rho.

Dopo le prime cure portate sul posto, l'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Garbagnate Milanese.