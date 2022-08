Incidente sul lavoro per un 65enne: interviene l'elisoccorso

Incidente sul lavoro per un uomo di 65 anni oggi, 22 agosto. Il fatto è avvenuto in via Cascina Induno a Robecchetto con Induno.

Incidente sul lavoro: arriva l'elisoccorso

Intervento in codice rosso a Malvaglio a Robecchetto con Induno: sul posto è arrivata un'ambulanza e anche l'elisoccorso. Presenti anche i Vigili del fuoco e la Polizia Locale. I sanitari sono ancora sul posto per cercare di stabilizzare l'uomo e trasportarlo successivamente in ospedale.