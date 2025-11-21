Incidente sul lavoro, operaio cade da un’impalcatura

E' quanto successo stanotte in una ditta di Viale Dei Kennedy; sul posto l'ambulanza della Croce rossa, automedica, Ats, Carabinieri e Vigili del fuoco

Incidente sul lavoro a Rescaldina, operaio cade da un’impalcatura.

Incidente sul lavoro

Incidente sul lavoro a Rescaldina. E’ quanto successo nella notte di oggi, venerdì 21 novembre 2025. Tutto è successo intorno alla 1.23 in una ditta di viale Dei Kennedy. E’ qui che, per cause ancora da accertare, un operaio di 42 anni è caduto da un’impalcatura. L’altezza non era molto elevata ma le sue condizioni sembravano molto gravi.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, è intervenuta l’ambulanza della Croce rossa e l’automedica dell’ospedale, insieme a loro anche l’Ats, i Carabinieri e i Vigili del fuoco. L’operaio è stato poi trasportato, in codice giallo, alla Mater Domini di Castellanza.