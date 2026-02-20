Incidente sul lavoro: morto un operaio di 37 anni

E' accaduto oggi pomeriggio in una ditta di via Vallogge; sul posto i mezzi del 118, Ats, Carabinieri e anche l'elisoccorso

Incidente sul lavoro a Bernate Ticino: morto operaio di 37 anni.

Incidente sul lavoro, muore operaio

Un operaio morto in un incidente sul lavoro. E’ quanto successo nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 febbraio 2026, a Bernate Ticino. Erano circa le 17 quando, un operaio 37enne di origini pakistane, è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando in un impianto lavorativo di via Vallogge: dalle informazioni raccolte l’uomo è stato schiacciato da un muletto contro un altro macchinario.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, sono arrivati l’ambulanza del 118, l’automedica e anche l’elisoccorso da Milano insieme ai Vigili del fuoco di Magenta, Ats e i Carabinieri di Abbiategrasso. I pompieri hanno proceduto a mettere in sicurezza l’area, spetterà ad Ats e Carabineri stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.