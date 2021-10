Incidente sul lavoro: un operaio cade dall'impalcatura. E' grave

Nerviano

Soccorsi scattati con la massima urgenza

Incidente sul lavoro a Nerviano: un operaio cade dall'impalcatura. E' grave, i soccorritori lo stanno portando all'ospedale in codice rosso. L'allarme è scattato questa mattina, 15 ottobre, in via Giuseppe Garibaldi, a Nerviano, alle 10,30 circa.

La vittima è un 44enne, operaio di una ditta edile sita a Sant'Ilario, frazione di Nerviano. Questa mattina stava lavorando su di un'impalcatura ma qualcosa è andato storto, forse un cedimento o una distrazione e l'uomo ha perso l'equilibrio ed è caduto dal tetto del capannone da circa 6 metri d'altezza. Le sue condizioni sono segnalate come gravi.

I soccorsi

L'operazione del personale sanitario intervenuto risulta essere ancora in corso. La vittima è al momento sull'ambulanza in direzione dell'ospedale di Legnano. Confermata la massima urgenza per l'intervento, codice rosso, trauma cranico commotivo e trauma volto. Sul posto l'Ats, la Polizia locale di Nerviano ed i carabinieri di Legnano per gli accertamenti e verifiche del caso.