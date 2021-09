Incidente sul lavoro: ruspa investe operaio in un cantiere. Interviene l'elisoccorso

Paura per un uomo di Vittuone

Il 61enne è stato travolto da un mezzo in movimento all'interno di un cantiere a Pozzuolo Martesana.

Elisoccorso, ambulanza e Carabinieri sono intervenuti oggi, mercoledì 29 settembre 2021, per un incidente sul lavoro avvenuto a Pozzuolo Martesana: ferito un 61enne di Vittuone.

Incidente sul lavoro in cantiere

Teatro dell'infortunio un cantiere stradale in via Bellini all'angolo con via Garbelli. L'episodio si è verificato alle 15.40. Immediata la chiamata alla Centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza e urgenza, che sul posto ha inviato un'ambulanza della Croce Bianca di Melzo e l'elisoccorso in codice giallo. Vista la natura dell'incidente, avvenuto sul posto di lavoro, è stato richiesto l'intervento anche di Ats Città metropolitana oltre che dei Carabinieri della Stazione di Melzo e degli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni lombarda Adda Martesana.

Investito da una ruspa

Dalle prime informazioni, l'incidente avrebbe visto coinvolto un operaio di 61 anni che stava lavorando all'interno del cantiere. L'uomo sarebbe stato investito da una ruspa in manovra. I primi a chiamare i soccorsi sono stati i colleghi in cantiere. L'operaio, C.S., residente a Vittuone, ha riportato traumi da schiacciamento a una gamba e al bacino. E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.